Viaggio nella storia della Cartiera Fedrigoni con il Cav. Luigi Ciabuschi. La Fondazione Fedrigoni Fabriano ha avuto l’onore di ascoltare la storia del Cav. Luigi Ciabuschi, marchigiano classe 1931, un viaggio attraverso decenni di dedizione e passione, da Direttore dello Stabilimento di Verona dal 1967. "Abbiamo accolto il Cavalier Ciabuschi - spiegano dall’azienda - in quella che è stata per anni la sua casa, la ’casa del Direttore’, quella che oggi è ’Casa Fedrigoni’, sede dell’Archivio aziendale del Gruppo Fedrigoni. Dopo quasi 60 anni è tornato in quella villa che si affaccia nello Stabilimento di Verona".