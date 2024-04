Viaggio nelle isole dello stoccafisso assieme all’Accademia

Il tema sarà un viaggio nelle isole dello stoccafisso, guidato dalle parole e dalle immagini del consigliere Mauro Tiriduzzi. L’appuntamento è il terzo, per il 2024, dell’Accademia per lo Stoccafisso all’anconitana, che ha ideato un ciclo di laboratori aperti a tutti i cittadini, con il patrocinio del Comune di Ancona. L’incontro è in programma per giovedì 18 aprile alle 18,30 al Centro civico di via Tavernelle 122 e l’invito dell’Accademia è rivolto a tutti, anconetani e non, per continuare a scoprire e riscoprire insieme la cultura del piatto più iconico e connotante della cultura gastronomica del capoluogo marchigiano.

Questo approfondimento segue i focus organizzati a partire da febbraio, che hanno trattato i temi della storia dello stoccafisso all’Anconitana, tracciata dal presidente Pericle Truja, e delle ricette dello stoccafisso, descritte dalla vicepresidente Cassandra Mengarelli. Il viaggio culturale gastronomico previsto per il 2024 si chiuderà il 9 maggio con “I vini dello stoccafisso all’Anconitana”, illustrati dal consigliere Marco Ascoli Marchetti.

Si tratta di una della diverse iniziative dell’Accademia, che si pone sul territorio come strumento di promozione e presidio culturale di garanzia della tutela della tradizione gastronomica di Ancona, legata alla cucina dello stoccafisso: una missione ultraventennale, che ha stimolato i ristoratori a migliorare il proprio lavoro e che ha avvicinato nuovi commensali. L’ingresso all’incontro è gratuito e non è necessaria la prenotazione.