Videoproiezioni per Federico II

"Stupor mundi fest" oggi (ore 21, ingresso libero) la chiusura con una grande serata di spettacolo e videoproiezioni in piazza Colocci. La giornata inizierà stamattina alle 10 nelle antiche sale romane di palazzo Bisaccioni (ingresso Costa Lombarda) con l’incontro "Il fumetto nel racconto storico" nell’ambito della mostra documentale (con tavole esposte non originali ma riproduzioni o gigantografie), inaugurata ieri pomeriggio (ma resterà visitabile, a ingresso libero) fino al 16 giugno.

"Un appuntamento che darà anche modo– spiega Roberto Gigli di Acca Academy che ha curato la mostra – di scoprire uno spazio della città meno noto, come è nello spirito del festival". Seguirà alle 11,15 al museo Stupor mundi (piazza Federico II) "Le arti per Federico" e alle 17,30 nella sala Maggiore di palazzo della Signoria il talk show sul passato "Federico II e la sapienza islamica ed ebraica": Marcello Pacifico interrogherà Patrizia Spallino e Luciana Pepi. Alle 21,30 in piazza Colocci la chiusura con uno spettacolo di teatro, videoproiezioni e musica per la regia di Paolo Castagna con Sergio Leone e Simone Toni e l’ensemble della scuola Pergolesi diretta dal maestro Stefano Campolucci.

Sarà un "dialogo immaginario tra un imperatore e un sultano" da guardare anche coi nasi all’insù affascinati dalle videoproiezioni sulla facciata di palazzo Bisaccioni accanto al quattrocentesco palazzo della Signoria. Le videoproiezioni sono a cura dello studio Castagna-Ravelli nato dal sodalizio tra Paolo Castagna, regista teatrale e allievo del leggendario regista polacco Jerzy Grotowski, e Gianni Ravelli, architetto e docente di Architettura al Politecnico di Milano e allievo di Marco. Lo studio ha realizzato numerosissimi progetti in giro per il mondo, ottenendo nel 2009 un riconoscimento dal Festival Internazionale della Luce per il progetto Luce sacra, illuminazione delle vetrate del Duomo di Milano, e dal Best Event Awards Italia per Luci futuriste, video installazione urbana sul Futurismo a Palazzo Reale di Milano.

Per l’occasione via Pergolesi sarà chiusa al traffico e nei locali del centro per tutta la serata cocktail dedicati all’imperatore nato a Jesi. Si chiude così oggi una due giorni volta a far conoscere la figura così attuale dello stupor mundi, una due giorni,"all’insegna dell’arte, del fumetto, del cinema e dello spettacolo, reami della cultura in cui lo spirito dell’imperatore Federico II è più vivo che mai nonostante i secoli che ci separano dalla sua scomparsa" commentano gli organizzatori.

Sara Ferrerix