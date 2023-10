Vigilanza privata, addetto per la "Lfc Security service" LFC Security Service srl ricerca un addetto alla vigilanza non armata per servizi di prevenzione e primo intervento. Richiesta licenza media inferiore, età 25-55 anni, patente B e auto propria. Contratto part-time 20 ore sett. su turni. Per candidarsi: 3895551536.