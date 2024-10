Vigili, il comandante. Lucidi lascia l’incarico

Il comandante della polizia locale Cristian Lupidi lascia Jesi e torna nel comando di polizia locale di Civitanova da dirigente. E’ il primo nella graduatoria di 12 partecipanti al concorso che ha effettuato nelle scorse settimane a Civitanova dove Lupidi aveva già prestato servizio all’inizio della sua carriera come agente. Lupidi, 48 anni, originario di San Benedetto del Tronto un anno e mezzo fa ha stretto la mano al sindaco Lorenzo Fiordelmondo che lo aveva scelto alla guida del comando jesino (dove aveva prestato servizio già dal 2018 al 2012 scelto dall’ex sindaco Massimo Bacci), decidendo di assumerlo a tempo indeterminato. Fiordelmondo aveva parlato di "soluzione di competenza e stabilità definitiva alla guida della polizia locale dopo decenni di soluzioni provvisorie". Così non è stato e Lupidi spiega perché: "Lascio Jesi unicamente perché mi avvicino alla mia famiglia, perché qui ho trovato colleghi di grande professionalità e un’Amministrazione attenta alle tante competenze demandate al controllo della polizia locale. Ringrazio il sindaco Lorenzo Fiordelmondo per l’opportunità che mi è stata concessa e per il supporto che mi ha fornito in questi ulteriori due anni di mia permanenza in città".