"Vigili urbani e più controlli in centro storico"

I residenti del centro storico osimano chiedono compatti di approvare un nuovo regolamento di polizia urbana e di ripristinare la stabile presenza dei vigili urbani per effettuare costantemente i controlli. Ne hanno dibattuto durante l’ultima assemblea, parlando anche della difficoltà del nuovo sistema di differenziata e di residenzialità: c’è un rinnovato desiderio di ritorno a vivere in centro, che però, hanno detto, deve essere supportato da politiche incentivanti relative ad affitti, parcheggi, servizi commerciali e spazi socio-culturali, che siano un luogo di incontro e condivisione tra le diverse generazioni che abitano il centro, da giovani e giovanissimi agli anziani. Sono state segnalate le criticità relative all’impianto di risalita, chiedendo di garantire e ampliare il servizio non rimandandone la manutenzione, e degli eccessi di velocità nelle vie Cinque Torri, Guazzatore, Pompeiana e Trento. Il consiglio di quartiere rappresenterà i problemi e le proposte del quartiere all’amministrazione comunale in una riunione che sarà definita a breve, ai capigruppo delle varie parti politiche e soprattutto alla prossima amministrazione dopo le elezioni di giugno, sollecitandola a studiare soluzioni condivise. Nel frattempo dalla riunione di consiglio di quartiere della vicina Stazione è emerso che finalmente la frazione avrà il nuovo centro sociale di circa 50 metri quadrati offerto dall’Oasi, supermercato che ha inaugurato da poco sul sito della ex Sisme lungo la statale 16, per i giovani della frazione. In un primo momento si era scelta l’area vicino al centro Aquilone, ma i residenti hanno preferito ubicarlo all’entrata del nuovo parco urbano "Augusto Mancinelli". Questa nuova ubicazione ora è possibile perché il 28 marzo è stato approvato il Puc e l’area è risultata conforme per realizzare l’opera. Sarà utile sia quale sede del consiglio di quartiere che come il centro giovanile.