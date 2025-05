Vigor, arriva la conferma per il ds Moroni: "Con questa dirigenza non potevo che restare"

Prima conferma in casa Vigor. È quella del direttore sportivo Roberto Moroni che ha rinnovato il proprio impegno con il club rossoblu, con il club della sua città con il quale ha giocato e a cui è tanto legato.

"Se mi avessero chiesto di svelare il mio futuro a metà stagione, non so se avrei dato la disponibilità a proseguire – spiega il confermato direttore sportivo vigorino -. Invece, a oggi, la scelta è stata davvero semplice. La gestione della società è in mano alla dirigenza storica, quindi sono convinto e intenzionato a dare continuità a quanto fatto fino a oggi. Facendo tesoro, comunque, degli eventuali errori commessi in passato. Sto e stiamo per entrare nel periodo più caldo del mio operato, ma preferisco muovermi a bocce ferme, quindi al termine di tutti i campionati. Affronteremo i colloqui con i giocatori tenendo conto del nostro budget e delle nostre ambizioni".

Giocatori e allenatore… Quest’ultimo il capitolo più urgente che nel giro di pochi giorni andrà risolto. Tutto dipende dall’esito dell’incontro con mister Antonioli. Per molti fuori dai giochi al 99%, anche se lo stesso Moroni ha sempre ribadito la volontà di confrontarsi sia con il presidente Federiconi sia con l’allenatore prima di prendere decisioni affrettate. Antonioli non disdegnerebbe una conferma, e la società non ha mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti del tecnico di Bellaria, specie per le doti umane mostrate in questi mesi di permanenza nella spiaggia di velluto.

Qual è dunque il maggiore ostacolo al momento? Il fatto è che Mauro Antonioli si aspetta un sostanzioso rinnovamento e una rosa con caratteristiche un po’ diverse. In sostanza una squadra più muscolare e con meno concorrenza in alcuni ruoli, specie in attacco e a centrocampo. Ebbene il fatidico incontro dovrebbe essere organizzato in queste ore, probabilmente nel weekend.

La conferma di Antonioli, seppur improbabile, archivierebbe definitivamente il discorso sul tecnico e aprirebbe la pagina sul mercato, in caso di addio invece i nomi di Lauro, Alessandrini, Mariani e Giuliodori tornerebbero prepotentemente in voga.

Tornando a Moroni, le parole del direttore sportivo appaiono chiare: il ritorno a una gestione totalmente senigalliese è stata determinante nella sua decisione, con un assetto societario differente la Vigor avrebbe dovuto cercare altrove, invece il primo tassello del nuovo corso senigalliese è iniziato nel modo migliore.

