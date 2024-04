Vigor Castelfidardo, un gol per restare seconda

1

CLUENTINA

0

VIGOR : Lombardi, Ballarini (35’ st Santoni), Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Bandanera, Pincini (35’ st Borbotti), Terrè, Altobello, Mosca, Rombini (28’ st Storani). All. Manisera.

CLUENTINA: Rocchi, Brandi, Torresi (1’ st Giaconi), Marcantoni, Menghini, Foglia (1’ st Pagliarini), Mongiello, Montecchiari (1’ st Marini), Ribichini (31’ st Cammertoni), Mancini A., Mancini R. (19’ st Salvati). All. Canesin.

Arbitro: Serpentini di Fermo.

Rete: 33’ pt Altobello.

La Vigor Castelfidardo vince di misura riuscendo a tenere il secondo posto in coabitazione con l’Atletico Centobuchi. Decide un gol di Altobello nel primo tempo, appena passata la mezz’ora che anticipa tutti a seguito di un angolo e di piatto infila Rocchi. In precedenza la Vigor poteva sbloccare in almeno tre occasioni con Pincini, Rombini e Ballarini, ma la Cluentina si salva. Nella ripresa la formazione ospite ci prova maggiormente, ma l’occasione più nitida capita alla squadra di Manisera: Pincini però tira addosso al portiere.