Vigor, due acquisti per il centrocampo

La Vigor batte un doppio colpo. Edoardo Furini e Antonio Carnevale sono i tanto attesi volti nuovi del club senigalliese.

Il direttore sportivo Roberto Moroni regala a mister Antonioli non uno, ma ben due rinforzi a centrocampo. Il reparto più bersagliato dalle critiche, anche se, dati alla mano, il più deludente finora. Decisivo il rientro in Italia di Robert Lewis, Ceo rossoblu, il quale avrebbe presieduto una riunione con il resto della dirigenza non più tardi di una settimana fa. In quell’occasione è stato fatto il punto della situazione, l’avvocato di New York ha toccato con mano le problematiche della squadra nel bel mezzo di un periodo molto complicato.

"Mi dispiace essere stato così misterioso in questi giorni, ma eravamo in una fase cruciale del mercato – spiega il direttore sportivo della Vigor Moroni -. Una parola fuori posto, una dichiarazione avventata… Avrebbero potuto compromettere tutto. Non potevamo correre questo rischio: il bene della Vigor è una mia priorità, ora però dobbiamo pensare a raggiungere l’obiettivo, ovvero la salvezza. Carnevale lo avevamo corteggiato in passato, tuttavia entrambi i ragazzi sono felici di venire a giocare a Senigallia. Ad oggi la rosa è molto numerosa, qualcuno dovrà forzatamente accomodarsi in tribuna, mi auguro che sia uno stimolo per dimostrare qualcosa in più e non fonte di polemiche".

Ma chi sono i giocatori approdati alla corte di mister Antonioli per rafforzare la mediana? Il primo è Edoardo Furini (foto in alto), classe 2004, in prestito dal Caldiero e già nella giornata di ieri aggregato al gruppo vigorino agli ordini del tecnico di Milano.

"Giovane, ma con tante esperienze – spiega il club attraverso una nota -. Furini cresce nel settore giovanile del Verona, dove si mette in mostra e si guadagna la prima chance nel mondo dei grandi, approdando al Caldiero, club veneto. Qui, nella stagione 2023-2024, vince la Serie D (girone B) da protagonista, registrando complessivamente 34 presenze e 2 gol tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto. Nella stagione corrente, sempre al Caldiero, ha raccolto 11 gettoni in Serie C (girone A), siglando la sua prima rete da professionista. Di ruolo mezzala, Furini può ricoprire anche altre zone del centrocampo, avendo già indossato i panni del playmaker in passato".

Il secondo è Antonio Carnevale, classe 2000, che la società presenta con dovizia di particolari: "È un centrocampista duttile con importanti capacità realizzative – spiega il club -. Cresciuto nelle giovanili della Casertana, da 6 anni milita e cresce costantemente in Serie D. Prime esperienze con Agnonese, Pomigliano, Pro Sesto, Portici, Picerno e Casertana. La sua carriera sboccia al Termoli dove due anni fa, stagione 2022-2023, girone F, colleziona 35 presenze e ben 10 gol. La stagione scorsa è approdato al Real Casalnuovo (girone I) ed anche lì ha ben figurato: 33 presenze e 9 reti in totale. L’estate scorsa si è trasferito all’ambizioso Pompei (girone I), ma dopo appena un paio di mesi complicati per il club e la conseguente rivoluzione di metà novembre, Carnevale è passato all’Angri (girone H). Sin qui quest’anno ha giocato 14 partite in totale".

Nicolò Scocchera