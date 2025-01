Vigor e Castelfidardo In palio punti pesanti

In casa Castelfidardo la partita contro l’Isernia l’hanno preparata soprattutto sotto l’aspetto mentale e dell’atteggiamento. Lo hanno ribadito in settimana sia mister Marco Giuliodori che il centrocampista Nicola Gambini. I biancoverdi vorranno continuare a conquistare punti e vittorie per cercare di avvicinare sempre più il traguardo della salvezza, obiettivo stagionale della squadra fidardense. "Stiamo lavorando moltissimo sull’atteggiamento" ha detto Gambini. "La partita contro l’Isernia l’abbiamo preparata soprattutto a livello mentale" incalza mister Giuliodori. Guai a rilassarsi, perché al Mancini sale un Isernia affamato di punti salvezza. Non può essere altrimenti dopo cinque sconfitte di fila patite dai biancocelesti. "E’ un periodo difficile per l’isernia e giocherà il tutto per tutto a Castelfidardo - continua il tecnico dei fidardensi -. Ma anche per noi ogni partita da qui alla fine sarà una finale. Dovremo approcciare bene, perché non vorrei che dopo un’ottima prestazione che abbiamo fatto a Senigallia la squadra si rilassi un attimino. Questo non deve succedere assolutamente e questo è il mio compito".

Un Castelfidardo che negli ultimi due mesi ha sbagliato davvero poco. "Abbiamo imboccato la strada giusta, ma adesso dobbiamo essere bravi a mantenerla. Ci sono ancora sedici partite, contro l’Isernia sarà una partita impegnativa. La conosciamo, purtroppo dobbiamo ricordarci dell’andata. Doveva finire sullo 0-0 poi all’ultimo minuto abbiamo subito gol". Insomma è un Castelfidardo determinato e affamato di punti. "Non dobbiamo distoglierci da quello che è il nostro obiettivo e affrontare questa partita nel miglior modo possibile". Con la voglia di vendicare la beffa dell’andata come i fidardensi hanno fatto domenica a Senigallia violando il Bianchelli. Grazie alla coppia d’attacco Nanapere-Braconi, anche se il secondo quest’oggi non ci sarà (squalificato). Non sarà il solo assente visto che mancheranno anche Osama, Guella e Angeletti. Non disponibile neanche Vecchio, ex Terracina, che si sta allenando da giorni con il gruppo biancoverde, ma deve ancora ultimare delle pratiche burocratiche per il tesseramento.