Vigor e Castelfidardo Trasferte molto ostiche

CASTELFIDARDO

"Dare continuità" ai risultati che a novembre non sono mancati. Questa la frase ricorrente in casa Castelfidardo. Nell’ultimo mese cinque vittorie tra campionato e Coppa Italia e una sconfitta, nell’ultima trasferta, a L’Aquila. E oggi i biancoverdi vorranno tornare a fare punti proprio lontano dal Mancini, in campionato. Si gioca nella romana Riano, per affrontare un Roma City Fc partito all’inizio con ambizioni di vertice, ma che ha trovato sulla sua strada dei problemi (attualmente occupa il 12° posto con 14 punti, un punto in meno del Castelfidardo). Con tanto di cambio allenatore un mese fa con Alessandro Boccolini chiamato a sostituire Agenore Maurizi. E con novità anche in squadra. Notizia di venerdì l’arrivo di un rinforzo in difesa, Endurance Omohonria, terzino destro, classe 1999, proveniente dal Campodarsego ma che in precedenza ha indossato le maglie di Mantova, Avellino, Bastia e Portogruaro.

"Andremo ad affrontare una squadra costruita per vincere che ha avuto qualche problemino con il cambio in panchina, ma che in casa ha fatto bene (4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ndr) - fa sapere Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo -. Dovremo fare molta attenzione soprattutto al reparto avanzato dove hanno giocatori molto veloci e tecnici, su tutti Camilli (cinque gol in campionato, ndr). Fuori casa hanno un trend negativo, ma è una squadra a cui non mancheranno stimoli e che vorrà rifarsi dopo la sconfitta di Ancona". Stimoli non mancheranno anche a un Castelfidardo reduce dalla qualificazione storica agli ottavi di Coppa Italia. "Dalla dirigenza mi hanno detto che è la prima volta che il Castelfidardo arriva così in alto in Coppa. Sono molto soddisfatto per la prestazione di Senigallia arrivata con ben sei under in campo dall’inizio. Sono rimasto favorevolmente impressionato sia sotto l’aspetto fisico che mentale da parte di tutti, ma soprattutto dai ragazzi più giovani che hanno disputato l’intera partita ad alti livelli". Mercoledì ci sarà la sfida degli ottavi contro il Ravenna, in casa, ma prima ci sarà da pensare al Roma City. "Scenderemo con la voglia di portare a casa punti e di continuare il momento positivo" chiude Giuliodori.