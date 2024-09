Vigor "Il calore del pubblico un’arma in più"

Guai a sottovalutare l’Avezzano, anzi, la Vigor dovrà mettere in campo tutto il cinismo e la concentrazione di cui dispone per bagnare l’esordio in campionato davanti al pubblico amico con un successo.

Al "Bianchelli" sta per arrivare una compagine valida, probabilmente troppo sottovalutata, ma in grado di dire la sua in questo difficile campionato e con una gran voglia di riscatto dopo la bruciante sconfitta nel derby contro il Chieti.

I biancoverdi hanno vissuto un’estate assai complicata a causa delle vicissitudini societarie che hanno coinvolto la presidenza, ma alla fine la tanto agognata iscrizione in Serie D è arrivata. Non solo, l’Avezzano ha allestito una squadra che, nonostante la partenza decisamente negativa, ha talento ed una buona dose di esperienza. Se Vantaggiato, attaccante classe 1984, è il profilo più noto visti i tanti anni di professionismo alle spalle, il club si è assicurato anche altri profili di prima fascia come l’attaccante Gianluca Litteri, lo scorso anno all’Akragas, l’ex Fano Pansalfini, che conosce molto bene la Vigor avendola sfidata in tanti derby e l’esperto motorino di centrocampo, originario di Marotta, Tonelli, già compagno di squadra del vigorino Ferrara tra le fila dello United Riccione. Senza dimenticare Senese, attaccante scuola Napoli, Verna e Passewe, centrocampista liberiano, arrivato in estate dalla retrocessa Matese e con un passato nelle Marche con la Sangiustese.

Questi sono solo alcuni dei giocatori a disposizione di mister Pagliarini, è chiaro dunque che la Vigor non può in alcun modo permettersi di prendere sottogamba questo appuntamento.

Ne è consapevole Clementi, lo sanno i giocatori come si evince dalle parole di Alessandro Tomba che ha dimostrato di aver superato il problema alla coscia, siglando il primo gol in campionato della Vigor, nella gara contro il Castelfidardo: "Mi aspetto una partita complicatissima, l’Avezzano è una compagine esperta – dice il centrale di Senigallia – che vorrà rifarsi dopo la sconfitta interna all’esordio. Saranno agguerriti, ma la Vigor può contare sul calore di un pubblico che dimostra sempre il proprio amore per questi colori".

In settimana Pesaresi, Di Sabatino, Alla, Gasparoni e Roberto hanno riscontrato alcuni problemi fisici, nulla di preoccupante dalle prime indiscrezioni, ma solo in mattinata, al termine della rifinitura, Clementi scioglierà le proprie riserve.

Nicolò Scocchera