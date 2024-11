Vigor in crescita, altro successo. L’asse Ferrara-Kone è una garanzia

TERMOLI

VIGOR

TERMOLI (3-5-2): Pizzella, Hutsol, Sicignano, Mariani (24’st Cancello) , Traini, Tribelli (15’st Galdean) (40’st Piccioni), Colarelli, Ricci, Tracchia, Barone, Puntoriere. All. Carnevale

VIGOR (4-3-3): Roberto, Mancini, Rotondo, Magi Galluzzi, Beu, Subissati (22’st Idaro), De Angelis (40’st Gonzalez), Gabbianelli, Kone, Pesaresi (44’st Pjetri), Ferrara (31’st D’Errico). All. Clementi

Arbitro: Ambrosino di Nola

Reti: 7’ pt Traini (T), 10’st Rotondo (V), 21’st Ferrara (V)

Note: Ammoniti Colarelli (T), Ricci (T), Tracchia (T), Rotondo (V), Roberto (V).

Ancora Ferrara, ancora su assist di Kone e la Vigor espugna il "Cannarsa" di Termoli. Il percorso di crescita dei rossoblù continua. Una vittoria importante, per tanti motivi: morale, classifica e non solo. La squadra vigorina conferma che il peggio è alle spalle e conquista il secondo successo consecutivo dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa contro la Civitanovese, la seconda vittoria in trasferta della stagione dopo quella all’esordio contro il Castelfidardo. Il gol di Traini arriva come una doccia freddissima a inizio gara, eppure i vigorini trovano subito la forza di cambiare rotta. Un altro segnale confortante per il futuro.

E a proposito del gol termolese parte male la Vigor, tant’è che si trova a rincorrere dopo poco più di 5 minuti: apprezzabile proiezione offensiva dei giallorossi di casa, una sponda in area favorisce l’incursione di Traini che da due passi beffa l’incolpevole Roberto. Non perfetta la retroguardia vigorina, ma la squadra di Clementi dimostra carattere e in meno di 5 minuti rimette a posto il risultato: calcio d’angolo ben calibrato di Gabbianelli per la testa di Rotondo che incorna alla perfezione e regala il pareggio ai rossoblù. Due gol, altrettante emozioni, poco altro. La Vigor manovra, orchestra, ma non riesce a trovare spazi utili. Ci prova Kone, ma il suo tiro non impensierisce l’estremo difensore molisano.

A inizio ripresa il Termoli parte forte e la Vigor deve ringraziare il suo portiere: Ricci trova lo spazio per coordinarsi e calciare al volo, il tiro è potente e ben calibrato, ma la respinta di Roberto è prodigiosa e i rossoblù si salvano. Non si scompone la Vigor. Passato il pericolo la squadra di Aldo Clementi reagisce e trova il gol che ribalta il risultato, anche stavolta grazie a Kone e Ferrara, sempre più decisivi in fase realizzativa. Kone verticalizza per l’esterno d’attacco che da buona posizione batte Pizzella con freddezza. Secondo gol di fila per l’ex Riccione, ancora una volta imbeccato dal giovane ivoriano. Proprio come una settimana fa contro la Civitanovese, l’asse Kone-Ferrara si dimostra vincente. Nel finale il Termoli le prova tutte, ma la Vigor è solida, compatta e non lascia passare i giallorossi, strappando un successo preziosissimo.

Nicolò Scocchera