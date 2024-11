Vigor, ora la riscossa: "Siamo poco brillanti"

Ad Ascoli la Vigor si gioca una fetta importante del proprio futuro. L’ ambiente rossoblu attende una reazione e soprattutto risultati, altrimenti sarà dura tenere lontana la parola "crisi".

Sono giornate ricche di interrogativi per i tifosi della Vigor che sui social manifestano una certa preoccupazione.

Lo stabilirà il campo, come sempre, ma è innegabile che l’ ultima gara di Coppa contro il Castelfidardo risulti fortemente insufficiente nonostante le raccomandazioni del mister che non ha proposto alcun stravolgimento tattico.

"La squadra è poco brillante, sono il primo ad ammetterlo - dice il ds della Vigor Roberto Moroni -. Purtroppo fatichiamo e le critiche ci stanno, ma non esageriamo. In campionato occupiamo una posizione tutt’altro che preoccupante, mentre la gara di Coppa è stata condizionata da un errore individuale. Ciò non toglie che i giocatori, che solitamente hanno meno spazio, certe opportunità dovrebbero coglierle".

Ad oggi infatti non è la classifica a preoccupare, quanto più l’atteggiamento della squadra: svagato e troppo remissivo.

Il mercato potrebbe aiutare a dare una scossa: si è parlato tanto di una punta, di un sostituto di Alonzi. La Vigor è stata accostata a tantissime trattative ed altrettanti attaccanti. Da Spagna a Tenkorang, tra l’altro recentemente avvistato al "Bianchelli", ma ancora nessuna fumata bianca.

"Non ci sono novità sul mercato - ribadisce Moroni -. Tenkorang? Non nego che è uno dei profili attenzionati, ma non è il solo. Vediamo se la prossima settimana porterà qualche novità".

Un centravanti aiuterebbe, ma sarebbe riduttivo pensare che tutti i problemi della Vigor siano imputabili all’assenza di un vice Pesaresi, ad oggi capitano e simbolo di un ambiente sano, come ribadisce lo stesso ds senigalliese: "Siamo sempre noi, con l’aggiunta del direttore Romagnoli che ha portato un valore aggiunto all’ambiente, fatico a comprendere certe illazioni o chi punta il dito contro la stabilità della società".

Parole rassicuranti che solo il campo potrà suggellare e trasformare in certezze, intanto la quattordicesima giornata è alle porte e la Vigor farà visita all’ambizioso Atletico Ascoli.

L’appuntamento è in programma domani alle ore 14.30, al "Don Mauro Bartolini" di Ascoli Piceno. Non sarà sola la Vigor, nonostante il momento tutt’altro che esaltante i tifosi seguiranno la squadra sino ad Ascoli perciò il club ha diramato alcune utili e preziose informazioni in merito alla vendita dei biglietti. La prevendita è attiva. Per il settore Curva Ospiti, la vendita sarà aperta fino alle ore 19 di oggi.

I tagliandi sono acquistabili nei punti vendita di Vivaticket ed è riservata solo ai residenti della provincia di Ancona. Nello specifico i punti vendita Vivaticket a Senigallia sono: il Club Viaggi di Via L. Mercantini, 5, ma è doveroso ricordare che l’attività rimane chiusa il sabato pomeriggio e la Tabaccheria Sabbatini in Via Francesco Pierelli, 17. Il botteghino Ospite resterà chiuso domani pomeriggio. Il costo del singolo biglietto è pari a 10 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. I bambini sotto ai 10 anni entreranno gratuitamente solo se accompagnati da un adulto.

Nicolò Scocchera