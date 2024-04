Vigor, rush per i play-off: "Non dobbiamo mollare"

È una trasferta amara quella di Avezzano. La Vigor perde i tre punti e il quarto posto, ma è ancora in corsa per giocarsi le chance nei playoff. I vigorini passano in svantaggio, recuperano subito con Scheffer poi una lunga fase di equilibrio interrotta da altri due gol dei padroni di casa, che condannano la squadra di Clementi. Vista l’assenza di Gambini per squalifica, le chiavi del centrocampo sono passate a Marco Romizi. Seppur non al meglio della condizione, l’ex Bari è stato un faro per i compagni. Sfortunatamente però nel momento in cui Romizi e Alessandro Pesaresi sono usciti dal campo, i rossoblu hanno perso quel pizzico di imprevedibilità e nel finale sono crollati sotto i colpi di un Avezzano determinato a riscattare la debacle della settimana scorsa contro la Roma City. "Questa sconfitta non deve in alcun modo gettarci nello sconforto – afferma Romizi –. Abbiamo affrontato una formazione fortissima che, al di là delle difficoltà degli ultimi tempi, è stata costruita per occupare i primi posti della classifica. La Vigor ha lottato, è passata in svantaggio e ha recuperato, creando buone occasioni. Purtroppo il risultato finale è molto severo". Ma la Vigor non è una squadra abituata ad accontentarsi. Il pareggio sarebbe stato un ottimo risultato, eppure la voglia di ottenere sempre di più ha spinto i rossoblu a scoprirsi un po’ troppo. "Con il senno del poi sì, avremmo dovuto capire che un pareggio ci avrebbe fatto comodo e visti gli altri risultati, ci avrebbe permesso di conservare il quarto posto – rimarca Romizi –. Non è andata bene, ma non facciamo drammi: mancano ancora tre partite. Ci aspettano appuntamenti molto insidiosi, seppur alla nostra portata. Cercheremo di difendere il nostro posto nei playoff, ora non c’è spazio per lo sconforto". Lo scettro di regina del girone se lo contenderanno Campobasso e L’Aquila. Alle spalle delle due corazzate, tante valide formazioni e altrettanto equilibrio. A questo punto del campionato tutto può succedere, i rossoblu avranno due gare in casa e una trasferta nella vicina Riccione. Un finale da non sbagliare per centrare l’obiettivo: domenica arriverà nella città della Rotonda il Vastogirardi, seguirà la trasferta in Romagna. Entrambe le formazioni sono in enorme difficoltà, hanno bisogno di punti salvezza e non faranno sconti. La stagione della Vigor si chiuderà con il derby del "Bianchelli" contro la Samb, potrebbe essere un match decisivo o inutile, molto dipenderà dai senigalliesi, che in alcun modo possono sbagliare i prossimi due appuntamenti.

Nicolò Scocchera