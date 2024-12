Vigor, serve una vittoria per avvicinare i playoff

Ancora poche ore e la Vigor chiuderà il 2024 davanti al proprio pubblico. Contro la Roma City i rossoblu manderanno in archivio un anno in chiaroscuro, eppure il finale può diventare dolcissimo se coronato da un successo.

Quale sarà l’ultima formazione dell’anno? Clementi ci sta pensando, sa bene che una vittoria sarebbe molto più preziosa di quanto non dica la classifica. Per il morale e per far decollare la stagione proprio a ridosso del giro di boa di un torneo equilibratissimo.

L’obiettivo è trovare stabilità, cercare un posto nei playoff e crescere sotto l’aspetto del gioco. Venendo al gruppo: Tenkorang scalpita, il suo momento arriverà, ma difficilmente partirà dall’inizio contro la Roma City. È legittimo pensare dunque alla conferma del tridente Ferrara, Kone e Pesaresi. Proprio quest’ultimo, il capitano, è pronto a tornare dopo aver scontato la squalifica.

Tra gli uomini più in vista della rosa vigorina c’è un altro ex Fano: Sergio Gonzalez. Lo spagnolo sta trovando continuità, sicurezza e gol. Clementi ed il direttore sportivo Moroni hanno riconosciuto ed apprezzato i progressi dell’ex Alma che sta diventando uno dei leader del centrocampo rossoblù. A proposito di riscatto, anche un altro giocatore ha fatto passi da gigante in questi ultimi mesi.

Si tratta di Manuel Fernandez, autore del primo gol vigorino a Fossombrone, esterno difensivo argentino che non disdegna rapide progressioni offensive.

Gli errori, le insicurezze e le critiche ricevute nei primi mesi e quell’etichetta di oggetto misterioso… È tutto alle spalle, Fernandez sta diventando una certezza, un profilo affidabile, con enormi margini di miglioramento.

"Il merito va condiviso con tutta la squadra, ma sono davvero felice di essermi sbloccato, tuttavia trovare la rete non è e non sarà mai un’ossessione - dice Fernandez -. Ci tengo a dedicare il gol a mio fratello che non è stato molto bene ultimamente. Tornando alla gara: sarà dura, ma la voglia di vincere è tanta e ci teniamo a fare questo regalo di Natale ai nostri tifosi".

A proposito di difesa: tra le note liete c’è anche il rientro di Tomba: il centrale difensivo di Senigallia aveva subito un pesante infortunio alla spalla in occasione della trasferta di Fermo, ora è pronto a tornare in campo. Magi Galluzzi e Rotondo però stanno offrendo buone garanzie in fase di copertura, non è detto quindi che il tecnico di Senigallia non decida di concedere a Tomba qualche altra settimana di riposo.

Nicolò Scocchera