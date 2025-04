Vigor trionfa contro L'Aquila: Moroni invita alla prudenza nonostante l'euforia

La vittoria della Vigor contro L’Aquila è stata accolta con estrema gioia e immenso entusiasmo dal popolo rossoblu.

Un’euforia che per molti significa salvezza, ma non per il direttore sportivo rossoblu Moroni che predica calma e afferma: "Che il successo contro L’Aquila sia importante è fuori discussione, un mattone bello grosso per la nostra permanenza in Serie D - spiega il ds -. Ma andiamoci molto cauti: non siamo ancora salvi, non abbiamo ancora fatto nulla. Detto ciò è giusto godersi i bei momenti che ultimamente non sono stati così frequenti. Avere 5 punti di vantaggio sulla zona rossa è fondamentale a 4 partite dalla fine, ma rimaniamo con i piedi a terra".

Cosa è piaciuto di più a Moroni? L’atteggiamento del gruppo, in un momento molto delicato della stagione.

"Abbiamo ottenuto il massimo dalla situazione e non abbiano rubato nulla - continua il direttore sportivo -. Non è stato facile, contro un avversario forte seppur in un momentaccio. Non è stata una gara eccezionale sotto l’aspetto del gioco, ma sicuramente abbiamo dato continuità alla buona prova contro la Samb. La squadra si è unita intorno al mister, dai ragazzi in campo ai giocatori in panchina sino a quelli in tribuna… Una vittoria voluta, di gruppo e questo ci rende felici e molto ottimisti".

Moroni torna anche sulla questione Idaro, che ha improvvisamente rescisso il contratto con la Vigor a poche ore dalla sfida del "Gran Sasso d’Italia".

"Idaro è finito fuori dalle rotazioni del mister - continua Moroni -. Essendo straniero, ha vissuto mesi lontano da casa, lontano dalla famiglia senza avere un riscontro in termini di prestazioni personali. Per questa ragione ci ha chiesto con molta serenità di rescindere il contratto, ci ha chiesto se potevamo fare a meno di lui ed abbiamo accettato… Non c’è nulla di strano sotto, solo un ragionevole accordo tra le parti".

La Vigor torna così ad allenarsi per preparare la gara del "Bianchelli" contro l’Atletico Ascoli che si disputerà domenica alle 15. La squadra bianconera ha già raggiunto quota 40 punti, un paio di lunghezze di vantaggio sui senigalliesi, ma neppure per la truppa di Seccardini si può parlare di salvezza aritmetica. Logico dunque che la squadra ascolana sarà tutt’altro che appagata, nonostante ciò è superfluo ribadire il peso specifico di una gara che potrebbe regalare alla Vigor il passo decisivo verso una salvezza a lungo inseguita.

Nicolò Scocchera