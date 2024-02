Villa Musone, scattano i divieti per camion con materiale a rischio

E’ stata accolta la proposta del consigliere comunale di Siamo Loreto Gianluca Castagnani. A Villa Musone, aveva detto, transitano mezzi che trasportano materiali infiammabili ed esplosivi che nulla hanno a che fare con lo stesso quartiere ma "tagliano" il loro tragitto verso Recanati o, al contrario, verso la statale e l’autostrada, passando dentro il centro densamente abitato. "Così facendo mettono a repentaglio l’incolumità dei residenti e di chi percorre la frazione. Ci si metta poi che i controlli sui divieti sono pressoché ridotti al lumicino se non nulli e questo completa il quadro negativo della situazione. L’assessore Fabiola Principi ha accolto il mio appello impegnandosi a far apporre, nelle vie di ingresso alla frazione, l’adeguata cartellonistica", dice. Sono comparsi ora cartelli che vietano il transito ai veicoli che trasportano prodotti esplosivi e facilmente infiammabili. Il segnale vale anche per i rimorchi e per i numerosi tir che attraversano la frazione e si recano poi a Squartabue o verso altre località fuori del territorio loretano, su cui ora dovrebbero gravare sanzioni.