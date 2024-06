Violenza di genere, ecco la difesa legittima

Torna da venerdì 21 a domenica 23 giugno a Senigallia, al centro elioterapico Cogesco sul lungomare Da Vinci, il seminario nazionale dell’associazione Difesa Legittima Sicura. L’appuntamento prevede stage interdisciplinari di arti marziali, tecniche di difesa personale, seminari giuridici con aggiornamenti sulla recente giurisprudenza, approfondimenti psicologici sulla reazione difensiva: attese 150 persone da tutta Italia per quello che è ormai "un appuntamento fisso e che presenta un approccio multidisciplinare, che parte dallo sport e arriva alla giurisprudenza, alla difesa legittima con l’obiettivo di combattere in particolare la violenza di genere", sottolinea Maurizio Mandolini del Cogesco, uno dei partner dell’iniziativa con le Terre della Marca Senone e la Fijlkam, la federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali. Lo stage tecnico sarà coordinato dal maestro Enzo Failla, responsabile tecnico DLS, ma ci saranno pure il maestro Paolo Casiraghi, responsabile per la formazione scolastica DLS, e gli avvocati Roberto Paradisi (coordinatore nazionale DLS) e Andrea Luccitti. Ospite e testimonial Lucia Morico, medaglia olimpica di judo. Roberto Paradisi anticipa il tema centrale del convegno previsto durante la tre giorni, venerdì 21 giugno all’Hotel HR alle 20.45, che lambirà anche il dibattito attorno se la nostra società sia davvero patriarcale favorendo la violenza nei confronti delle donne. Il titolo dell’incontro sarà "Dalla parte delle vittime, oltre il vittimismo". "Interverranno relatori che proporranno punti di vista anche differenti - spiega Paradisi - e avremo la partecipazione dell’attrice Sara Pallini, protagonista della fiction Amore Criminale: davanti alla violenza di genere a mio avviso serve un atteggiamento diverso, non vittimistico e per averlo il ruolo delle arti marziali è fondamentale".

Andrea Pongetti