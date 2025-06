VisionAria e il suo circo nell’arte. C’è "Poeti, pittori e saltimbanchi"

E’ dedicato al circo nell’arte lo spettacolo "Poeti, pittori e saltimbanchi" che VisionAria propone oggi (ore 16 e ore 20) al Teatro Panettone di Ancona. Non è una novità che gli artisti di tutti i tempi hanno saccheggiato questo universo, prendendo a prestito i suoi protagonisti, reinventandone l’immaginario, spezzando la logica della realtà per lasciare spazio alla fantasia.

Coinvolgendo duecento allieve e allievi che hanno preso parte ai numerosi corsi della propria scuola, VisionAria presenta quello che Valeria Mastropasqua, regista e coreografa dello spettacolo, definisce ‘un viaggio attraverso il mondo immaginifico di alcuni dei maggiori pittori, poeti, musicisti che si sono lasciati conquistare dal mondo del circo: da quello corpulento e colorato di Botero agli arlecchini-saltimbanco di Picasso, dalla vita dei cabarèt di Lautrec al mondo sottosopra di Chagall, fino alle poesie dipinte di Musante.

Tra musiche di Morricone e citazioni felliniane preparatevi a entrare in un mondo dove il riso, la meraviglia, la nostalgia si fondono per dare vita a quadri aerei e circensi che prendono vita nel corpo e nell’interpretazione personale degli allievi, uno spazio dove l’arte esce dai quadri e dai libri per vibrare nell’aria’. Fondato nel 2008 da Valeria Mastropasqua, VisionAria è un progetto artistico che si è specializzato nella danza aerea, grazie alla collaborazione di diversi artisti. La sua predilezione per lo spazio aereo e verticale è ciò che produce una diversa visione delle cose, un cambio di prospettiva che illude e fa sognare.

Il suo uso degli attrezzi circensi si basa, sulla scia del nouveau cirque francese, su una ricerca artistica che mira a fare emergere non solo il virtuosismo degli acrobati ma anche l’originalità del loro utilizzo e i messaggi che portano con sé. In questi anni VisionAria si è esibita come compagnia nei contesti più svariati; festival di arte di strada e arti performative, feste private ed eventi di prestigio, eventi teatrali, rassegne artistiche, manifestazioni pubbliche, feste medievali e molto altro. VisionAria invita a ‘lasciare a casa la logica’ e a ‘portare solo lo stupore’. Info e prenotazioni: 3495432192 e massimo@visionaria.org.