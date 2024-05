"Viva la Mamma", al Comune in scena il teatro Pirata

Questa sera (ore 21) al Teatro Comunale di Montecarotto lo spettacolo ‘Viva la Mamma’ chiude la rassegna ‘Perdere la testa’, dedicata quest’anno al rapporto tra famiglia e follia. In scena va il lavoro finale del laboratorio di teatro integrazione della Rete del sollievo di Jesi (ASP Ambito IX). Lo spettacolo, a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata, con la regia di Simone Guerro e Arianna Baldini, affronta con vera poesia le relazioni familiari, che sono per ogni essere umano fonte di amore e dannazione. Ognuno nella propria storia personale rintraccia nella sua famiglia gli indizi per leggere il suo presente.