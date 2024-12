Viva Servizi, triplice protocollo per la ricerca

Un triplice protocollo d’intesa per sviluppare ricerca, innovazione e formazione a beneficio delle imprese associate. Lo ha presentato Viva Servizi. A beneficio delle proprie associate, Confservizi Cispel Marche che con questo accordo che coinvolge l’Università Politecnica delle Marche, Leonardo Ambiente e l’avvocato Matteo Pasquali, si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività e la sostenibilità del territorio puntando soprattutto sulla formazione. "Uno dei core business della nostra associazione – ha spiegato il presidente Antonio Gitto – è proprio quello della formazione, nonché dell’attività di rappresentanza dell’associazione per conto delle associate, che sono tutte aziende che erogano servizi pubblici essenziali. Questi tre accordi sono destinati a migliorare la qualità dei servizi di cui fruiscono le nostre associate, che essendo per la maggioranza aziende pubbliche sono obbligate a rispettare il codice appalti. Un codice molto complesso. Per questo abbiamo organizzato un’attività formativa che serva a rendere più semplice l’adempimento che è in capo alle aziende. Con l’Univpm promuoviamo una sinergia tra ricerca e formazione, essenziale per affrontare le sfide dell’innovazione e della sostenibilità. Con Leonardo Ambiente, offriamo percorsi formativi personalizzati e finanziati, capaci di rispondere alle esigenze specifiche delle aziende".

g.p.