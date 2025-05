Vivere Verde, proteste per il mega palazzo

Un gruppo di residenti del quartiere Vivere Verde, si è rivolto a Gennaro Campanile, consigliere di Amo Senigallia, per protestare contro la realizzazione di un condominio che sta nascendo nel cuore del quartiere.

"Da qualche mese ormai un intero quartiere di Senigallia, quello del Vivere Verde - Molinello (davanti ai campi da tennis del circolo tennis tanto per intenderci), è ostaggio di un nuovo ’Megapalazzone’, che giorno dopo giorno nelle ultime settimane sta assumendo per quantità edilizie e altezze sproporzionate dimensioni fuori scala e in assoluto squilibrio rispetto al quartiere in cui è inserito – spiega -. Il ’Megapalazzone’ in questione sta sorgendo con tutti i suoi ben 5 piani di altezza una ormai ‘EX’ area verde dove sorgeva una bellissima Villa. Non si sa bene né come, né perché, gli enti preposti del Comune di Senigallia, invece di autorizzare e indirizzare l’uso dell’area a un progetto sostenibile e congruente con il quartiere adiacente, abbiano dato il via libera ad un progetto di lottizzazione che prevede la realizzazione di un megapalazzone lungo 80 metri e alto 15/20, nel cuore di un comparto edilizio il cui paesaggio urbano è caratterizzato da edifici non più alti di tre piani".