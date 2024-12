"Vogliamo ottenere un risultato di prestigio. Sarebbe bello regalare una gioia ai tifosi"

A Castelfidardo sognano di rifare all’Ancona lo sgambetto come nel 2020. "Vogliamo ripetere quel risultato e dare una bella soddisfazione a tutto l’ambiente. Quella fu una vittoria importantissima per il nostro cammino verso la D e vorremmo domani (oggi, ndr) una bella cornice di pubblico che sorregga i nostri ragazzi verso un risultato di prestigio - afferma il socio di maggioranza del Castelfidardo, con il 45% delle quote, Fausto Pigini –. Il nostro obiettivo è quello di regalare una bella gioia a tutta la città di Castelfidardo".

Pigini, da 10 anni in società, con 8 campionati di D alle spalle, è tornato da un paio di settimane al vertice del sodalizio fidardense insieme ai soci storici Costantino Sarnari, Franco Baleani e Max Ciucciomei e ora suona la carica in vista del derby odierno del Mancini dando un segnale di unità d’intenti per il prosieguo del campionato. A decidere la sfida di allora fu un colpo di tacco dell’attaccante di casa, Lorenzo Braconi, che permise al Castelfidardo di sorpassare l’allora Anconitana e di tornare in D, vista poi la sospensione definitiva del torneo per il Covid. E oggi c’è ancora la possibilità per il Castelfidardo di centrare il sorpasso in classifica nei confronti dei biancorossi visti i due soli punti di distacco dei fidardensi rispetto agli anconetani. Anche se questa volta non vale per il primo posto.

"Sarà un match importante ed entusiasmante - riflette proprio il match winner del 2020, Lorenzo Braconi, 22 anni -. Stiamo bene e abbiamo lavorato intensamente e seguendo le linee guida del mister".

Con entusiasmo e morale alto visto che Fabbri & C. sono reduci da 9 punti nelle ultime tre partite di campionato. Il massimo. Ma anche la squadra di Gadda sta bene e l’ha dimostrato nelle ultime cinque uscite. "L’Ancona è un’ottima squadra che presenta dei giocatori esperti". Il gruppo squadra fidardense vorrebbe dedicare un’altra vittoria al loro compagno Wilson Guella. "Wilson ora sta bene, ci teniamo sempre in contatto con lui per sapere se ha novità. Tutta la squadra gli sta vicino e la vittoria di domenica con l’Avezzano la dedichiamo specialmente a Willy".

Chissà che oggi il Castelfidardo non centri il poker vincente di fila, magari con un altro gol di Braconi come nel 2020? "Feci quel gol di tacco che valse la la promozione in D. Ed è sempre un piacere ricordarlo e rivederlo, soprattutto perché mi fa ricordare che gruppo eravamo e dei bei ricordi della prima annata in Eccellenza". Adesso il Castelfidardo è tornato in D e vuol mantenere stretta la categoria.