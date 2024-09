Voli di continuità: è scontro sui numeri

"Voli flop, uno spreco enorme di denaro pubblico", il senso dell’accusa del Movimento 5 Stelle regionale. "La solita demagogia", la replica di Fratelli d’Italia. Il nuovo strappo si è consumato sui numeri registrati dalle rotte in continuità territoriale a margine del Consiglio di ieri, dopo un’interrogazione della grillina Marta Ruggeri. "Il quadro è desolante – ha esordito –. Data la scarsa attrattività del servizio, gli aerei per le destinazioni di Milano, Roma e Napoli, assistite dal contributo pubblico, viaggiano vuoti o semivuoti. Le percentuali medie di riempimento dei voli nel periodo gennaio–luglio 2024 sono state del 15 per cento per la tratta Ancona-Milano; dell’11 per cento per la tratta Ancona-Roma; del 17 per cento per la tratta Ancona-Napoli. Nello stesso periodo sono stati effettuati ben 50 voli senza alcun passeggero a bordo". A "penalizzare" l’operazione sarebbero le valide alternative su Milano (il treno), mentre su Roma l’andata e ritorno su due giorni.

"Dal Movimento 5 Stelle la solita demagogia fine a sé stessa – ha replicato Simone Livi, capogruppo di Fdi –. Mi chiedo: il trasporto pubblico locale è un servizio che è doveroso fornire a prescindere dal numero dei viaggiatori per ogni singola corsa. Se un particolare tragitto non è molto utilizzato dai cittadini, lo togliamo? Quindi Ruggeri vorrebbe che i voli di continuità fossero tolti? Con il nuovo vettore (SkyAlps, ndr) certamente è migliorato il servizio pubblico, lo ripeto, in termini di puntualità e riempimento dei voli. Sia chiaro, abbiamo ottenuto i voli di continuità e li manterremo con la prossima pubblicazione del bando per stabilizzare questo servizio".

Su questo le perplessità di Manuela Bora (Pd): "Cosa succederà in autunno, quando saranno chiusi i voli estivi e si interromperanno anche le tratte di continuità, che saranno garantite da SkyAlps solo fino al 31 ottobre? Sono pronti i bandi di gara per la loro riattivazione?".