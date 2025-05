Semaforo di via Gramsci in tilt: code e proteste

Altro guasto nel semaforo di via Gramsci. La situazione starebbe generando alcuni ingorghi, con gli automobilisti costretti a pazientare in coda. L’impianto sarebbe ormai fuori uso dallo scorso venerdì 25 aprile. Lunedì 28 aprile è scattato un intervento dei tecnici dell’azienda preposta e sarebbe emerso un danneggiamento della scheda, oltre alla compromissione della centralina. Il semaforo sembra essere andato in tilt a seguito dell’impatto di un’automobile. Un effetto a catena che, quindi, avrebbe creato problemi anche all’impianto semaforico stesso. La riparazione, fanno sapere dagli uffici del Comando cittadino di Polizia locale, dovrebbe avvenire entro un paio di giorni, in modo da ripristinare quel semaforo che sorge in una strada molto frequentata, all’intersezione tra via Gramsci e Viale Verdi.