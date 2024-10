Volley, prende il via il campionato. Osimo punta alla conferma dei playoff

Dopo amichevoli e allenamenti è l’ora di fare sul serio anche per il volley di B maschile e di B1 femminile. In questo fine settimana iniziano i campionati che vedono per le ’nostre’ squadre - come l’anno scorso - quattro formazioni protagoniste nella B maschile e due nella B1 femminile.

B maschile. Chissà nel girone E se qualche team potrà ripetere la bella favola della scorsa stagione di Ancona che ha vinto la stagione regolare per poi confermarsi vincente anche nei playoff e approdare in A3? Chi sogna è La Nef Re Salmone Osimo di capitan Cremascoli che l’anno scorso ha conquistato i playoff e quest’anno cercherà di migliorarsi. La formazione osimana, allenata sempre da coach Roberto Pascucci, alla terza stagione di fila sulla panchina dei senzatesta, inizierà il proprio cammino oggi al PalaBellini ospitando Assisi. Sarà subito derby invece a Loreto dove la Nova Volley - che vorrà disputare un campionato tranquillo di media classifica - ospiterà domani una Sabini Castelferretti che invece strizza l’occhio all’alta classifica. La scorsa stagione la Sabini aveva concluso il girone di andata da capolista conquistando la qualificazione alla Coppa Italia. Da neopromossa si affaccia la Volley Game Falconara che debutterà al PalaBadiali contro Forlì.

B1 femminile. Al via, ma stavolta nel girone C, sempre Pieralisi Jesi e Clementina. Jesi - che l’anno scorso si è fermata solo alla finale playoff, ad Altino - non ha cambiato in panchina con alla guida sempre coach Sabbatini e punta a disputare un campionato da protagonista anche se la concorrenza non manca con formazioni accreditate nei piani alti come Bologna, Cesena, Giorgione e Castel d’Azzano, con quest’ultime due che si troveranno subito di fronte all’esordio. La Pieralisi inizierà in casa ospitando la Teodora Ravenna. Novità, in panchina e nel gruppo, invece nella Clementina che ha ingaggiato un allenatore esperto quale coach Maurizio Moretti. Le giovani di Castelbellino per la prima stagionale saliranno domani a Riccione. Il programma. B maschile (girone E).

Oggi: Falconara-Forlì (ore 18), San Severino marche-Montorio, Macerata-San Marino, San Mauro Pascoli-Bottega Vallefoglia, Bellaria Igea Marina-Riccione, Osimo-Assisi. Domani: Loreto-Castelferretti (ore 17). B1 femminile (girone C). Oggi: San Donà di Piave-Teramo, Jesi-Ravenna (ore 17:30). Forlì-Vicenza. Domani: Giorgione Castelfranco Veneto-Castel d’Azzano, Riccione-Clementina (ore 18), Padova-Bologna, Mestrino-Cesena.