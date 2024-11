Volontariato in lutto: morta. Angela Magnoni

Lutto nel mondo del volontariato, la Caritas piange Angela Magnoni. La donna è venuta a mancare improvvisamente: "Grazie per il prezioso tempo dedicato agli altri in questi anni di servizio presso il Centro di Solidarietà. Ti ricorderemo con affetto, certi che sarai ora nella gioia piena del Signore". il ricordo di una volontaria. Ma a piangere Angela sono anche tutte quelle persone che ogni giorno entravano in contatto con lei, la sua era una vera e propria missione: "Angela aveva scelto di vivere a servizio dei bisognosi. Una scelta di vita piena, al punto che volle vivere al Centro di Solidarietà come volontaria fissa, come persona fidata e responsabile per gli operatori. Sempre pronta a farsi accanto alle persone più fragili ospitate – il ricordo di Giovanni Bomprezzi, presidente Fondazione Caritas -. Più che un custode del luogo, un’amica, disponibile all’ascolto e accogliente verso chi aveva bisogno di raccontarsi. Figure come Angela sono davvero preziose, perché trasmettono "l’idea di casa". I volontari che quotidianamente passano in struttura, dalla cucina e tutti gli altri sevizi, potevano sapere da lei tutte le informazioni a loro necessarie. Se n’è a data, sdrammatizzando, come faceva sempre, per non pesare sugli altri. Ci mancherà". Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari, nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale.