Whatsapp è l’app più utilizzata, Tik Tok fa più paura

Che rapporto hanno i giovani con i social? Sono meglio gli amici reali o quelli virtuali? Esistono delle app realmente pericolose per ragazzi adolescenti? Abbiamo fatto varie ricerche e interviste per scoprire come i ragazzi di tutte le fasce d’età si approcciano ai social e i motivi per cui li usano. Intervistando i nostri compagni abbiamo scoperto che il social più utilizzato è Whatsapp, seguito da Instagram e Youtube. Il primo viene utilizzato da persone di qualsiasi fascia d’età, il secondo maggiormente da giovani dai 13 anni in su mentre Youtube in media viene usato da ragazzi e ragazze sotto i 13 anni. Abbiamo scoperto anche che molte persone vorrebbero "eliminare" TikTok perché pensano che abbassi l’attenzione, a causa della scarsa durata dei video che distraggono facilmente chi guarda. Molte persone, soprattutto adulti, non utilizzano e non apprezzano questa App perché pensano che mostri contenuti non adatti ai ragazzi e in alcuni tratti anche offensivi e pericolosi. Noi abbiamo chiesto ai nostri compagni cosa pensano di questo e ci è stato detto che non sono d’accordo con gli adulti perché, nonostante utilizzino TikTok molto spesso, non hanno mai notato questi contenuti e si sono sempre trovati bene nel social. In base alle risposte che abbiamo ottenuto, abbiamo fatto una media del tempo in cui i ragazzi utilizzano i dispositivi e abbiamo scoperto che è circa un’ora e mezza, ma notiamo che in media quelli sotto i 13 anni lo utilizzano per meno di un’ora e quelli sopra i 14 per più ore.

Molti ragazzi tendono a socializzare nei social con persone sconosciute e addirittura di un altro paese, preferendoli ad amici che conoscono nella vita reale. Francesco P. ci racconta la sua esperienza: "Io parlo spesso con degli amici tedeschi, che non conosco nella vita reale e li preferisco ad altre persone con cui socializzo di persona. Ci possono essere molti motivi differenti come il fatto che a scuola si ha pochi amici, oppure che non sono molto simpatici per noi, infatti, ogni persona è differente e quindi trovare degli amici veri è difficile, ma non impossibile. Quando si tratta di fare delle amicizie molti ragazzi – continua Francesco - si scoraggiano già all’inizio: per certe persone potrebbe essere più facile, invece per altri più difficile e così molti tendono a socializzare sui social, creando video o foto per cercare un amico oppure direttamente chattando".

Vittoria Filiputti, Anna Massaccesi, Francesco Flavio Peroni e Alexandr Esposto scuola Borsellino di Jesi