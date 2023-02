Ultime due settimane per visitare la mostra "William Congdon. In the Death of One", in corso a Palazzo Bisaccioni di Jesi. La personale, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, ha suscitato grande interesse fin dal giorno dell’inaugurazione, avvenuta lo scorso 13 gennaio. Si tratta di un evento organizzato in occasione della Giornata della Memoria 2023, grazie alla collaborazione con The William G. Congdon Foundation, e al patrocinio della Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, della Fondazione Intercultura onlus, del Memoriale della Shoah di Milano e della Regione Marche. La mostra racconta l’esperienza di Congdon, artista che fu ambulanziere nell’inferno di Bergen-Belsen, ed è curata da Rodolfo Balzarotti e Francesco Gesti con il coordinamento di Mauro Tarantino. Orario di visita (fino al 19 febbraio): tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.