Ztl in centro, sicurezza aumentata anche grazie alla videosorveglianza

Parallelamente all’attivazione della ztl in centro storico, l’Amministrazione comunale di Fabriano ha continuato ad implementare il programma di potenziamento dei sistemi di sicurezza urbana, con particolare attenzione alla videosorveglianza nel centro storico. Nel territorio urbano sono attualmente attive 88 telecamere (parte delle quali installate o ripristinate di recente) di cui 76 di contesto e 12 di lettura targhe ai cosiddetti varchi, distribuite in punti strategici della città, con l’obiettivo di incrementare la prevenzione ed il controllo del territorio. La Polizia locale sarà presente sul posto nel periodo di avvio della ztl per garantirne la corretta attuazione e fornire ove occorra supporto informativo ai cittadini. "L’attivazione della ztl e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – rappresentano passi significativi verso una città più vivibile e sicura. Dal 2022 è stato avviato un piano strutturato per rafforzare la rete di controllo del territorio, che ha già portato alla sostituzione complessiva di 21 dispositivi, tra cui 12 aggiornati nel 2023 con tecnologia a quattro punti di ripresa. A questi si aggiungono l’acquisizione di due apparecchi fototrappola di nuova generazione e l’acquisto di materiali tecnici per la manutenzione e il mantenimento in efficienza dell’intero sistema. La rimozione delle fioriere e l’installazione dei varchi elettronici permetteranno un accesso più ordinato e controllato al centro storico, valorizzando il nostro patrimonio urbano e promuovendo una mobilità sostenibile. Un altro passo avanti per una città più moderna e sicura".