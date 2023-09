Cupramontana, Sud Sound System, Cugini di campagna e Cosmo i big della sagra dell'uva

Cupramontana (Ancona), 5 settembre 2023 - Svelati i big della 86esima sagra dell’Uva di Cupramontana: Sud Sound System, Cugini di campagna, Cosmo, Pop X, Mudimbi e Gianluca Impastato.Stamattina la presentazione della nuova edizione della sagra dell’uva più antica delle Marche e tra le prime in Italia, al via il 28 settembre. Quattro giorni di degustazioni, concerti, mostre, palio della pigiatura e l’attesissima sfilata dei carri allegorici. Insomma tanto divertimento per un pubblico variegato, di tutte le età. Ieri la presentazione ufficiale del cartellone in Comune. Due appuntamenti in anteprima, il Grande Verdicchio il 22 e 23 settembre e il premio nazionale Etichetta oro il 24 settembre. Il programma dei concerti prevede il 28 settembre (ore 21,30, ingresso gratuito) la cover band “Ma che musica...Raffaella Carrà”. A seguire il 29 settembre alle 21,30 Mudimbi, rapper e cantautore marchigiano. Alle 22:30 Pop X con il loro nuovo album Anal House. La chiusura dalle 24 con il dj set di Cosmo, produttore, cantautore che porterà su palco di Cupramontana un viaggio nei suoni e nello spazio. Sabato il palco alle 21,30 sarà per Enrico Capuano e la sua tammurriata rock, la voce del folk-rock italiano dal 1980. Alle 22:30 Capuano lascerà spazio ai Sud Sound System che faranno ballare e cantare con le loro radici salentine e ritmi giamaicani. Il gruppo è nato negli anni ‘80 nel suggestivo Salento, combinando i ritmi giamaicani con le sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e taranta. Pionieri del raggamuffin italiano, la loro storia ha radici salentine ma si è sviluppata sulla vivace scena musicale di Bologna, tra il mondo delle università e dei centri sociali. La loro musica è un mix di energia contagiosa e identità culturale. I loro successi sono stati numerosi e indimenticabili: “Le Radici Ca Tieni”, “Sciamu a Ballare”, “Bisogno d’Amore”, “Casa Mia”, “Brigante”, “Me Basta Lu Sole”, “Filude Ientu”, “Bella Ciao Reggae” sono solo alcuni dei brani che hanno reso il gruppo un’icona della scena musicale italiana. La chiusura il primo ottobre alle 17:30 con Gianluca Impastato noto comico di Colorado e alle 19 con i Cugini di Campagna, band storica italiana con oltre cinquant’anni di musica, apprezzata da un pubblico di diverse generazioni. Ingresso 8 euro. Prima però, alle 15,30, l'attesa sfilata dei carri che vede impegnate 240 persone in notevole aumento quest'anno.Il biglietto di ingresso alla Sagra (gratuito il giovedì, 13 euro venerdì e sabato, 8 la domenica), concerto incluso nel prezzo, sarà acquistabile in loco e sulla piattaforma CiaoTickets.