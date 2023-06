Fabri Fibra e Nesli, morto il padre Ivaldo Tarducci: aveva 96 anni

Senigallia, 22 giugno 2023 – Si è spento all'età di 96 anni Ivaldo Tarducci, il padre dei due cantanti Fabri Fibra e Nesli. Vivaldo era molto conosciuto a Senigallia, in provincia di Ancona, per la sua attività di commerciante. Per tanti anni, infatti, ha avuto un negozio di abbigliamento lungo Corso 2 giugno nel centro storico.

Il silenzio dei due rapper

Al momento sui canali social dei due artisti non è apparso nessun commento o ricordo su loro padre. Fabrizio, in arte Fabri Fibra, e Francesco, nome di battesimo di Nesli, non si frequentano da oltre quindici anni dopo la rottura sia lavorativa sia familiare. La situazione nella famiglia Tarducci, come raccontato dai due cantanti nel corso degli anni durante alcune interviste, è complicata da quando i genitori si sono separati. Silenzi, rapporti tesi, e poi la rottura totale da parte di Fabrizio, alle prese da giugno con il nuovo tour, con i familiari.

Riuscirà la morte del padre a riavvicinare i due artisti? Si chiedono i fan in queste ore, ma ad immaginare uno scenario del genere era stato qualche anno fa proprio Nesli. “Mio padre ha quasi 90 anni - aveva detto a Vanity Fair qualche anno fa - ho avuto questa visione: noi, al suo funerale. Succederà lì. Sarà quel giorno a chiudere i conti. Li pagheremo tutti. Capiremo che non è vero che c'è sempre tempo”.

Il saluto del Comune di Senigallia

Questa mattina il sindaco Massimo Olivetti, dando la triste notizia, ha voluto manifestare il proprio cordoglio alla famiglia, oltre ai due rapper, Fabrizio e Francesco, l’uomo lascia anche la figlia Federica, e ricordare Ivaldo.

“Persona molto conosciuta e stimata da tutti, Ivaldo ha rappresentato il mondo del commercio senigalliese per molti anni con il suo storico negozio di abbigliamento ‘Tarducci Ivaldo Jeans’ – ricorda il sindaco – che ha vestito tutti noi ragazzi appassionati di jeans alla moda. Credo che quasi tutti i cittadini della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.

Anche il presidente del Consiglio comunale di Senigallia Massimo Bello ha salutato Ivaldo con un post: “Chi di noi non ha avuto l’occasione di acquistare da lui almeno un Levi’s jeans? Il mio sentito cordoglio alla famiglia. Ivaldo ha visto crescere tante generazioni. Il suo negozio è stato davvero un punto di riferimento. Con lui se ne va un pezzo importante della storia commerciale senigalliese.