"Volo dirottato per maltempo. Niente rimborso ai passeggeri"

Ancona, 6 gennaio 2023 - L’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara negli ultimi giorni è rimasto avvolto dalla nebbia che ha reso difficile o addirittura ha impedito l’atterraggio di alcuni voli a causa, appunto, della scarsa visibilità. Il volo Ryanair FR261 in partenza ieri mattina dall’aeroporto di Londra alle 6.20 con arrivo previsto all’aeroporto di Ancona-Falconara per le 9.30 è stato dirottato sull’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Viabilità e illuminazione: nuovo ingresso al Sanzio Il primo dell’anno un velivolo proveniente da Palermo è stato dirottato su Bologna dove ha effettuato il regolare atterraggio all’aeroporto Marconi. I passeggeri sarebbero stati ricondotti ad Ancona con una trasferimento su pullman a carico della stessa compagnia ma i disagi avrebbero interessato decine di passeggeri. Il 2, ancora, il volo per Monaco delle 8 è stato cancellato. Nella stessa giornata quello di Ancona-Catania delle 8.50 ha presentato sette ore di ritardo, l’altro Ancona-Bruxelles è atterrato con quattro ore e mezzo di ritardo e quello per Monaco con due ore e mezzo. C’è rabbia da parte dei passeggeri coinvolti che oggi chiedono come fare per poter attenuare il danno subito. Voli dirottati o cancellati per maltempo, cosa fare in situazioni simili? "In diversi criticano il fatto che all’aeroporto "Sanzio" di Falconara gli aerei...