Incendio in A14: auto avvolta dalle fiamme a Loreto

Loreto (Ancona), 13 ottobre 2024 – Un’auto è andata a fuoco nella notte generando il panico in autostrada. Ieri sera la squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Ancona è intervenuta lungo il tratto autostradale di A14 in prossimità dell’uscita di Ancona Sud, in direzione Loreto, per spegnere un incendio che ha letteralmente avvolto una macchina in transito.

Il conducente si sarebbe accorto che qualcosa non andava e avrebbe accostato per evitare il peggio. E’ riuscito a scendere dall’abitacolo e a mettersi al riparo. Nessun’altra macchina è rimasta coinvolta e quindi non ci sono stati feriti. La viabilità stata ripristinata dopo la messa in sicurezza. Sul posto la Polizia Stradale e il personale di Autostrade.