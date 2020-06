Osimo (Ancona), 8 giugno 2020 - E' iniziata la lunga marcia di avvicinamento alle elezioni regionali marchigiane che, salvo ulteriori sorprese, dovrebbero tenersi nella prima quindicina di settembre. E, puntuale e presente come sempre, oggi è arrivato per un primo tour il leader della Lega, Matteo Salvini che ha visitato la sede della Lega del filo d’oro a Osimo, prima di strasferirsi nel Fermano dove è atteso in tarda mattinata.

"Io non scarico assolutamente nulla", ha tagliato corto a chi gli chiedeva dell'avvio da oggi della sperimentazione anche nelle Marche (ooltre che (Abruzzo, Liguria e Puglia) dell'app Immuni. "Gli italiani - ha aggiunto - chiedono garanzia totale nella gestione e tutela dei loro dati e fino a quando non ci sarà questa garanzia, io non scarico nulla".

Salvini ha anche risposto a domande sul nome del candidato presidente per il centrodestra (video). "Vogliamo che le Marche tornino a essere una delle realtà di eccellenza d’Europa, non a caso nella mia ripartenza parto proprio da qui. Per quanto riguarda il candidato non voglio fare il toto nomi, vogliamo vincere. A me interessa il progetto, l’amministrazione regionale uscente non ha funzionato, dalla ricostruzione alla sanità, l’importante è cambiare”

Dopo un breve giro per la struttura, limitato dalle norme per il Covid-19, Salvini ha raccolto l’appello di Francesco Mercurio, presidente del Comitato persone sordocieche: “Fondamentale il sostegno al volontariato. Proporremo due emendamenti nel Decreto Rilancio, uno affinché venga superata l’impasse della legge 107 del 2010 che ravvisa la sordocecità solo a chi viene riconosciuto sordo prima dei 12 anni e per il riconoscimento della lingua italiana dei segni”.