Futsal Ancona, continua il sogno promozione

SERIE B MASCHILE

Non è finita. Se la lotta salvezza è definitivamente terminata con il Cus Ancona e il Corinaldo salvi, continua quella del Futsal Ancona per un posto promozione (le prime tre classificate vanno direttamente in serie A2) e quella del Cerreto d’Esi per uno playoff. Ritorna alla vittoria casalinga, che mancava dal 17 dicembre, il Futsal Ancona ospitante il Corinaldo. Primo tempo da botta e risposta; dopo quindici secondi si portano in vantaggio i corinaldesi con Bacchiocchi, risponde Tittarelli dopo un minuto.

È ancora Bacchiocchi a riportare avanti i suoi, ma il Futsal pareggia subito con Napoletano. L’equilibrio viene spezzato al 9’ da Priori per il primo vantaggio dorico, con il Corinaldo che piazza il 3-3 con Silveira con il quale si va a riposo. L’avvio di ripresa è sempre a firma della squadra ospite con il 3-4 di Campolucci. Per un attimo si spegna la luce in casa Corinaldo, il Futsal ne approfitta piazzando prima il pareggio di Gomez poi il doppio vantaggio con Vitale e Priori. Nonostante il quinto di movimento corinaldese, Napoletano e Tittarelli chiudono l’incontro sull’8-4. Alle calcagna del Futsal Ancona, il Cerreto d’Esi vincente a Fano con l’Etabeta (3-5, Essaghir, Pascolini, Bicaj, Cinconze, Sarli). A riposo il Cus Ancona vista la partecipazione della squadra avversaria, il Recanati, alla Finale Eight di Coppa Italia di serie B svoltasi sabato scorso.

Classifica 22°g. Russi 52, Dozzese 43, Recanati, Ternana 36, Potenza Picena, Lucrezia 35, Futsal Ancona 30, Cerreto d’Esi 27, Corinaldo 21, Grifoni 19, Cus An 17, Etabeta 14, Cus Macerata 3.

Alice Mazzarini