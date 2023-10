Jesi, Edoardo Clementi bronzo ai campionati italiani di Judo

Jesi (Ancona), 23 ottobre 2023 - Lo jesino Edoardo Clementi ha conquistato il terzo gradino del podio ai campionati Italiani assoluti di Judo, svoltisi ieri a Brescia. L’atleta della Judo Samurai Jesi, dopo un inizio titubante, ha perso al primo incontro e recuperato perché il suo avversario è arrivato alla finale, ha innestato il turno ed ha vinto tutti gli incontri fino alla finale per il terzo posto. Una finale molto combattuta, dove è andato in vantaggio per wazari (termine per indicare un grande vantaggio) ed è riuscito a mantenerlo fino alla fine, raggiungendo così per il terzo anno consecutivo un podio ai campionati italiani federali di Judo. Infatti nel 2021 Clementi ha vinto i campionati italiani della categoria junior, poi nel 2022 si è classificato al secondo posto e quest’anno, ha raggiunto il terzo posto ma agli assoluti, quindi in una categoria superiore. Si è comportata bene tutta la delegazione degli atleti jesini composta da Riccardo e Andrea Coppari, Bitri Klajdi e appunto Edoardo Clementi, proiettato oramai a rappresentare il meglio del judo marchigiano in quanto a risultati agonistici. Un riconoscimento al lavoro costante e competente della società jesina della Judo samurai Jesi. “E non finisce qua – commentano dalla società -, l’anno sportivo 2023-2024 sarà pieno di impegni agonistici, tecnici e sociale e la Judo Samurai sarà impegnata su tutti i fronti con atleti e judokas di alto livello di preparazione. Il prossimo impegno è il Gran Prix di Policoro il primo week-end di novembre”.