L’anticipo con la corazzata Rieti L’Aurora prova a fare lo sgambetto

Quesito per gli scommettitori: vi piace vincere molto o vi accontentate di vincere facile? Se, scommettendo nel basket, volete vincere (poco ma) facile, basterà che mettiate il segno ‘uno’ (ammesso che funzioni come nel vecchio caro totocalcio, eh!) sulla partita Real Sebastiani Rieti – General Contractor Jesi di sabato al PalaSojourner (anticipo richiesto dalla società laziale, palla a due ore 20.30).

Vincereste pochi spiccioli e amen, nel caso opposto avreste ottime possibilità di portare a casa una discreta sommetta. Senza essere esperti intenditori è risaputo che le scommesse sportive sono strettamente collegate alla matematica e al calcolo delle probabilità, la percentuale assegnata dai bookmakers a ciascuna delle contendenti è ricavata da una serie di dati oggettivi, la qualità degli organici delle squadre in campo, la posizione in classifica al momento della contesa, i risultati acquisiti nel corso della stagione, l’incidenza del fattore campo.

Senza girarci troppo intorno: dopo 23 giornate i numeri dicono che la Sebastiani è prima in classifica (con 6 punti di vantaggio sulla seconda) ha vinto 21 delle 23 gare disputate, vanta l’attacco più prolifico del girone e la difesa più solida, ha perso una partita in casa e una fuori.

La General Contractor, che va detto sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative (con un budget che è la metà di quello laziale), è quinta in compagnia di Ozzano e Ancona e con le big - Faenza, Fabriano, Piacenza, Ozzano, la stessa Rieti - vanta un record negativo (2-8) che potrebbe pesare come un macigno al momento della resa dei conti (composizione della griglia play off per la permanenza nella B del prossimo anno). Pronostico a senso unico, mettetevi il cuore in pace: se poi l’inguaribile ottimista ci terrà a ricordare che le uniche due sconfitte stagionali alla capolista le ha inflitte Fabriano, e che la General la Ristopro l’ha battuta appena un mese fa, pensate davvero che qualche scommettitore possa tenerne conto?

Gianni Angelucci