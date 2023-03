Luna Sports Academy primeggia E’ la squadra campione regionale

Vittoria senigalliese ai campionati regionali di pattinaggio su strada che si sono svolti domenica a San Benedetto del Tronto. La squadra campione regionale è infatti il Luna Sports Academy del presidente Roberto Arthemalle. Il club senigalliese, per cui è tesserato anche il vice-iridato senior Alessio Piergigli, si è presentato con 45 atleti in tutte le categorie, da quelle giovanili (Esordienti, Giovanissimi, Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior) ai Senior, concludendo al primo posto la classifica a squadre grazie ai numerosi successi individuali. Hanno vinto il titolo regionale Edoardo Romagnoli, Silvia Paoletti (che nel giro sprint Juniores femminile guida un podio tutto senigalliese, completato da Chiara Cognigni ed Eleonora Romagnoli), la stessa Eleonora Romagnoli, che a sua volta guarda tutti dall’alto in un podio tutto in famiglia nella 5000 metri a punti Juniores donne, davanti a Sofia Bocconi e Silvia Paoletti. Medaglie numerose anche nelle altre gare e chiusura alla grande con le prove a squadre dove arriva il titolo regionale tra le donne senior grazie al terzetto Cognigni, Ferretti, Grilli, mentre sempre tra i senior gli uomini ottengono l’argento con la formazione composta da Bosco, Falaschi e Martinelli, che precedono i compagni di squadra Moroni, Mencarelli e Piergigli, bronzo. Domenica 2 aprile ancora campionati regionali con il Luna Sports Academy presente in forze, ma stavolta su pista: gare a Pollenza, nel maceratese.

Andrea Pongetti