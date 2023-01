Osimana: esame da grande all’Helvia Recina

Il big match della quarta giornata di ritorno in Eccellenza si giocherà a Macerata. Un derby storico e sentito andrà in scena alla Helvia Recina, quello tra Maceratese e Osimana. Sale l’attesa nella tifoseria senza testa, ma anche in società come si legge sui social: ‘’Operazione trasferta. Una rivalità storica che promette spettacolo non solo in campo ma anche sugli spalti. Prendete la vostra sciarpa e con qualsiasi mezzo...raggiungiamo Macerata!’’. ‘’Tutti a Macerata’’ scrivono gli ultras negli striscioni appesi in città. Servirà il calore e il tifo a un’Osimana, seconda in classifica assieme al Montefano e all’Azzurra Colli, che alla Helvia Recina avrà defezioni importanti. Per squalifica non ci saranno capitan Patrizi e Calvigioni, per infortunio sempre Micucci (anche se ormai prossimo al rientro), ma è in forte dubbio anche Alessandroni per il problema muscolare che lo ha costretto al forfait pure sei giorni fa contro il Gallo. Anche gli altri compagni in attacco non sono al 100%. Ma pure la Maceratese non potrà contare su Tortelli, squalificato, ma i biancorossi, a differenza dell’andata (dove aveva vinto l’Osimana), sembrano essere in ripresa. Un’altra partita di cartello si giocherà al Carotti dove la Jesina ospita la vice capolista Montefano. Da una big come l’Azzurra Colli a un’altra per la squadra di Strappini (dovrà fare a meno dello squalificato Capomaggio, ma potrà contare appieno sul ritrovato Sampaolesi), quel Montefano che non perde da nove partite. La Jesina invece dovrà riscattare il ko arrivato nel finale sul campo dell’Atletico Azzurra Colli. Da dentro o fuori, per il Marina, penultimo e a caccia del primo successo, il derby in casa contro il Fabriano Cerreto con i locali orfani di Pedini e Gagliardi e obbligati alla vittoria per non spegnere quasi definitivamente la fiammella di speranza. I cartai sono reduci dal riposo forzato per via della neve che ha fatto rinviare il match interno di sei giorni fa contro il Porto Sant’Elpidio. Match da recuperare il 1° febbraio con la squadra di Destro quindi che dovrà affrontare due partite nell’arco di tre giorni. Esame importante per il Castelfidardo - che reduce dall’importante vittoria sul campo del Valdichienti Ponte - ospiterà un Urbino che domenica non ha giocato per via della neve. Nel Castelfidardo mister Giuliodori dovrebbe contare sui due nuovi arrivati in attacco, il francese Steven Rick Ruben Goma, classe 2001, e l’argentino Rodrigo Nahuel Pasquini, classe 2000.

Eccellenza, quarta giornata di ritorno. Domani (ore 15): Porto Sant’Elpidio-Sangiustese, Atletico Gallo-Valdichienti Ponte, Castelfidardo-Urbino, Chiesanuova-Atletico Azzurra Colli, Forsempronese-Atletico Ascoli, Jesina-Montefano, Marina-Fabriano Cerreto, Maceratese-Osimana. Classifica: Atletico Ascoli 37; Montefano, Osimana e Atletico Azzurra Colli 31; Forsempronese e Atletico Gallo 30; Valdichienti Ponte, Urbino e Jesina 28; Sangiustese 24; Maceratese 21; Chiesanuova 19; Castelfidardo 18; Fabriano Cerreto 13; Marina 6; Porto Sant’Elpidio 3.