Osimo a Macerata per ripartire Ancona per la settima vittoria di fila

Dopo tre settimane di stop tornano i campionati di B di volley. Inizia il girone di ritorno. Nella B maschile (girone E) Osimo ha chiuso sul podio del girone, ma la formazione osimana sembra in fase discendente viste le ultime due sconfitte consecutive dei ragazzi di Pascucci contro Turi e Molfetta. La formazione osimana oggi sarà di scena a Macerata con la voglia di rialzare la testa. A proposito di Turi. Oggi sarà l’avversario di Ancona che scende in Puglia con l’obiettivo di centrare la settima vittoria consecutiva anche se non sarà facile contro la vicecapolista del girone. In trasferta anche le altre. Castelferretti, sesta in classifica, sul campo del Potentino e Loreto a Montorio al Vomano.

Nella B1 femminile la Clementina vorrà continuare la marcia vincente visto che prima della sosta era reduce dalla terza vittoria. Turno di riposo per Jesi.

B maschile (girone E), prima giornata di ritorno. Oggi: Castellana Grotte-San Giovanni in Marignano, Potentino-Sabini Castelferretti (ore 20:30), Macerata-Osimo (17), Molfetta-Lube CIvitanova, Turi-Ancona (18:30), Montorio-Loreto (18:30). 050223: Modugno-Volley 79 Civitanova. Classifica: Molfetta 39; Turi 31; Osimo 29; Potentino 27; Macerata e Castelferretti 23; Ancona 22; Montorio 18; Loreto 13; Modugno e Lube Civitanova 12; San Giovanni in Marignano 9; Volley 79 Civitanova 8; Castellana Grotte 7.

B1 femminile (girone D), prima giornata di ritorno. Oggi: Clementina-Bologna (ore 18), Forlì-Campagnola Emilia, Corridonia-Ravenna, Altino-Volley Modena, Trevi-Imola. Domani: Cesena-Tieffe Modena. Riposa: Jesi. Classifica: Bologna 31; Altino 28; Ravenna 23; Trevi 22; Imola 21; Corridonia 20; Forlì 19; Jesi 18; Campagnola Emilia 16; Cesena 13; Clementina 10; Volley Modena 8; Tieffe Modena 5.