Bababoom festival 2023: il programma tra Reggae, Dub e Hip Hop

Fermo, 18 luglio 2023 – Musica, incontri ed emozioni, con un pensiero alle ferite dell’Emilia Romagna alluvionata. Compie dieci anni il Bababoom festival e davvero non li dimostra, un evento che in 5 giorni in riva al mare riesce a portare a Marina Palmense la miglior musica Reggae, Dub e Hip Hop, artisti internazionali e nostrani, buon cibo, sole e compagnia.

Il programma

Si apre mercoledì 19 il Bababoom, la speranza è di riuscire a replicare il successo dello scorso anno, che ha visto la presenza di 10mila persone: "Prenotazioni e richieste ci fanno sperare anche qualcosa di più", sottolinea Andrea Borraccini che del festival è l’ideatore e l’organizzatore, insieme a tantissimi volontari: "Abbiamo prenotazioni da Israele, dalla Germania, dalla Francia, da ogni angolo d’Italia. Arriveranno qui e potranno partecipare ai singoli giorni o campeggiare sotto le stelle di questo angolo di mare". L’associazione si prende cura tutto l’anno della zona verde adiacente al campo da rugby, qui ci sarà lo spazio per le auto, all’interno della zona concerti ci son tre aree per la musica, il mercatino, gli spazi per il food truck, con menu vegetariano, messicano ma anche a base di pizza

"Al mattino ci saranno momenti di riflessione e di filosofia Rasta, poi spazio ai bambini con l’animazione dedicata a loro. La musica comincia intorno alle 20 su tre aree, tra cui quella nuova che abbiamo chiamato Jamaica corner. Abbiamo voluto dedicare l’intero evento ai fratelli emiliani che tanto hanno sofferto, abbiamo già fatto la nostra donazione, la musica che suoneremo sarà per loro".

L’assessore alla cultura Micol Lanzidei segue il festival dall’inizio: "Bababoom è famiglia, è un posto che mette ali e radici. E’ qualcosa che bisogna conoscere e se ci vieni poi torni sempre perché parla di appartenenza e di libertà, con la musica a fare da filo conduttore in quello che è un mondo parallelo. Non a caso la manifestazione ha ottenuto il sostegno della Regione che ne ha riconosciuto il valore di socialità".

Mauro Torresi, assessore al commercio, ribadisce che Marina Palmense attende il festival, i giovani e non solo vogliono partecipare, ormai è qualcosa che fa parte della nostra storia. Grande l’attesa per gli artisti annunciati.

Gli artisti

Per il mondo reggae, tra i protagonisti del main stage c’è sicuramente Alborosie, artista internazionale, mentre il 22 luglio arriverà Andrew Tosh, figlio del mitico Peter, che arriva a Marina Palmense appositamente della Giamaica, per un evento in esclusiva, a 43 anni di distanza dal concerto che il padre ha fatto a Civitanova Marche il 14 luglio 1980. Attesa anche per i Mellow Mood, straordinario gruppo tutto italiano ma di rilevanza ormai internazionale. Tra le band va annunciato il ritorno dei Krikka Reggae che presenteranno il loro ultimo album "Finché la musica suona". Per il mondo dell’Hip Hop ospiti principali saranno Inoki & Shocca, assieme incarnano l’essenza del rap italiano. Tante le attività tutte da vivere, dallo spazio massaggi con le attività di gruppo, ai giocolieri e i loro workshop, fino alla spiaggia, con il programma attivo fin dal mattino.