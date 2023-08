Cosa fare a Ferragosto ad Ascoli Piceno: da Ascoliva alle streghe, il programma

Ascoli, 13 agosto 2023 – Chi a Ferragosto rimarrà in città o comunque preferirà l’entroterra al mare, avrà diverse opportunità per non annoiarsi.

La manifestazione di punta tra le Cento Torri è sicuramente Ascoliva Festival che fino al 21 agosto monopolizzerà l’estate ascolana. Kermesse dedicata ad uno dei cibi simbolo di Ascoli ovvero la celebre oliva ascolana, ma anche altri piatti rinomati della tradizione culinaria locale, ai vini, ai distillati e ai fritti tipici del territorio.

L’appuntamento di Ferragosto è con l’Oliva Day e con le Olimpiadi dell’oliva, un gioco a premi imperniato sull’oliva ascolana del Piceno Dop con il coinvolgimento dei visitatori del villaggio.

L’appuntamento più atteso sarà quello della ’Gara delle massaie’, una sfida aperta a tutti per andare a premiare la migliore oliva ripiena ascolana fatta in casa.

Un evento che ogni anno richiama tantissime persone al villaggio.

Chi vorrà immergersi nell’arte, dal 10 al 20 agosto segnaliamo presso la Sala Cola dell’Amatrice la mostra ’Paola Celi 2023 – Il filo rosso’, aperta al pubblico dalle ore 17 alle 20.

Mentre la Pinacoteca Civica resterà aperta tutto il giorno e ci sarà anche la possibilità di acquistare il nuovo profumo ‘Idillio Verde’ dedicato al dipinto ‘Passeggiata amorosa’ di Giuseppe Pellizza di Volpedo conservato proprio in Pinacoteca e realizzato da Filippo Sorcinelli. Una fragranza ispirata all’aromaticità dell’opera legata ai colori, al contrasto e alla luminosità.

A Castorano tornerà la tradizionale sfilata di carri allegorici a tema contadino della ‘V’vtella’. Gli 8 carri (Olmo, Ttrucc, Ngacchie, Ottomani, Lu Bbivie, Tropea, Maracaibo e Scocchiaficura) si ritroveranno alle 18 sulla Strada Provinciale 18, all’incrocio con la Circonvallazione del Parco, e cominceranno sfilare per le vie del paese.

Poi alle 21.30, si posizioneranno nel centro storico e faranno musica e animazione fino a tarda notte. Altre interessanti iniziative in calendario per Ferragosto sono la ’Maialata in piazza’ a Montefiore dell’Aso, con degustazione di carne suina cotta alla brace e altri stuzzicanti piatti. L’appuntamento è dal 15 al 19 agosto 2023, ogni sera ci saranno spettacoli con la sera di Ferragosto dedicata alla Vasco Tribute Band.

Da non perdere anche la ’Sagra della salsiccia alla brace’ a Carassai che si tiene fino al 17 agosto, con l’esibizione della tribute band di Zucchero Sugar Friends in calendario per la serata di Ferragosto.

A Montalto delle Marche ci sarà invece la ‘Notte delle Streghe e dei Folletti’: 20 fiabe, 150 figuranti, 14 compagnie artistiche e oltre 100 membri dello staff. Sono questi alcuni dei numeri della 32esima edizione con una festa magica e unica nel suo genere che unisce intere generazioni, dai più piccoli agli adulti: perché sognare con le fiabe non ha età.

Il borgo di Montalto si trasformerà anche quest’anno in un paese incantato. Nelle vie del centro storico si potranno ammirare i personaggi delle favole e le speciali scenografie allestite, giocare e lasciarsi trasportare nel mondo fantastico creato per l’occasione. L’ingresso al borgo è libero e gratuito.