Fiera di San Martino: centinaia di espositori e primizie, festa a Grottammare

Ascoli, 10 novembre 2023 – Torna a Grottammare la Fiera di San Martino con 345 espositori divisi nelle diverse categorie merceologiche. Nel giardino comunale non vi sarà più la Fattoria degli animali e al suo posto vi sarà il parco divertimento per i bambini, con giochi gonfiabili e spettacoli, unitamente al Chiosco per la pace.

Ci saranno i bus navetta da e per San Benedetto e, da e per Cupra Marittima, gratuiti dalle 8 alle 20. Per i parcheggi sono consigliati quelli ex piazzale ferroviario, zona Terrazze, zona Tesino Village, paese alto ed ex Ferriera. Nella pineta di piazza Kursaal inoltre, vi sarà lo stand dell’Associazione Madonna della Speranza con le specialità culinarie locali.

Altra novità riguarda la collaborazione con il Museo della civiltà contadina di Ripatransone: "Il convegno è destinato a far conoscere le origini della manifestazione, in cui si trattava la vendita di bestiame e prodotti agricoli – afferma la consigliera delegata Rossella Moscardelli - con una mostra fotografica del tempo, per arrivare all’evoluzione commerciale e le innovazioni nel campo agricolo, con la partecipazione di esperti del settore, tra cui Teodorico Compagnoni, Olimpia Gobbi, Luigi Rossi e Marco Gregori, giovane agronomo di Ripatransone".

Entusiasta la consigliera delegata Cristina Baldoni che punta sulla collaborazione con il Museo di Ripatransone: "Un connubio che vogliamo continuare nel tempo, guardando ai comuni vicini. L’esposizione di alcuni strumenti contadini dell’epoca si terrà nella piazza dell’Angioletto lungo il corso principale". "Desidero ringraziare l’Ufficio Commercio per il gran lavoro portato avanti in questi mesi – ha aggiunto il sindaco Rocchi – la Protezione civile, la polizia locale, i carabinieri la Fifa securety e la Misericordia, che si occuperanno della sicurezza".

"Ho accolto con molto interesse la collaborazione richiestaci dal comune di Grottammare – ha affermato Anna Stacciarini, presidente del Museo della civiltà contadina di Ripatransone – Il nostro è un contributo culturale sulle tradizioni di un tempo. Il museo si sviluppa su una superficie di 500mq e dispone di circa mille pezzi. Ricordo che il 18 novembre alle ore 18, ospiteremo a Ripatransone un convegno che vedrà la partecipazione degli stessi relatori di Grottammare, per riaffermare le nostre tradizioni contadine".