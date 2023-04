Sagra del fritto ad Ascoli Piceno 2023: il programma

Ascoli Piceno, 14 aprile 2023 – Diciannovesima edizione, dal 22 aprile al primo maggio, in piazza Arringo, di ‘Fritto misto’. La kermesse dedicata ai fritti d’Italia e internazionali e organizzata dalla Tuber communications di Stefano Greco con il sostegno di Regione, Comune, Bim Tronto e Consorzio tutela vini piceni, rinnova, dunque, anche quest’anno, l’appuntamento primaverile nelle ‘cento torri’.

La formula rimane sempre la stessa, con alcune novità: da una parte c’è il Palafritto, cuore della manifestazione, dove l’offerta enogastronomica prevede oltre quaranta ricette di fritture da tutta Italia e alcune dal mondo, alle quali potranno essere abbinati vino e birra, con la consueta formula adottata per gli eventi di cibo di strada, dall’altra la novità del padiglione ‘Fritto misto social club’ dove l’offerta prevede contaminazioni tra cibo, musica, comicità e cocktail.

La Regione Marche sarà presente con uno stand nel quale verranno promosse tutte le azioni dell’ente nel settore agricolo. Nel Palafritto, aperto dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 23, sarà possibile degustare dall’arancino siciliano alla frittura di paranza di San Benedetto, dal formaggio fritto alle olive ascolane.

Insomma, un’area dove mangiare seduti e serviti, scegliendo tra un ricco calendario di cene a tema, accompagnati dalle note di musicisti e dagli interventi di simpatici intrattenitori. "Diciannove anni sono tanti, speriamo di arrivare con la stessa forma al ventennale di Fritto misto – dice Stefano Greco –. Siamo per il momento l’unico evento certificato plastic free delle Marche".

Con la prossima edizione ‘Fritto misto’ rafforza, infatti, la sua vocazione di evento sostenibile e lo farà attraverso una serie di scelte orientate alla salvaguardia dell’ambiente. Per il secondo anno consecutivo sarà l’unico evento delle Marche completamente plastic free, aderendo ad un protocollo imposto dalla ‘Plastic free certification’, l’azienda che fornisce tale certificazione.

«Questo significa – spiega l’organizzatore – che la Tuber communications si impegna a non produrre un grammo di plastica durante l’evento, utilizzando contenitori in materiale compostabile per il servizio del cibo e un erogatore di acqua naturale e frizzante. Quest’anno sarà possibile stabilire con esattezza, attraverso un’applicazione dedicata, quanta anidride carbonica si risparmia senza l’utilizzo della plastica, con una sorta di giochino che tutti i visitatori di ‘Fritto misto’ potranno svolgere".