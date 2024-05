A 90 anni esce in auto: trovato dai familiari

All’età di 90 anni era uscito in macchina e non trovava la strada per far ritorno a casa. L’allarme ai carabinieri della stazione di Montalto Marche era arrivato nella serata di lunedì, ma poi sono stati gli stessi familiari a rintracciare l’anziano nella zona di Porchia, quindi non distante dalla sua residenza. Il quasi novantenne era uscito casa nel pomeriggio e quando i familiari si sono accorti che non aveva fatto ritorno a casa, si sono messi alla ricerca del congiunto, ma senza successo, tanto che alla fine si sono visti costretti ad allertare le forze dell’ordine. I militari della locale stazione montana hanno subito attivato il protocollo per dare il via alle ricerche su tutto il territorio e non solo, ma poi sono stati gli stessi familiari, a notte fonda, a rintracciare l’uomo che era finito in uno stato di confusione, da non riuscire a individuare la strada giusta per tornare a casa, nonostante fosse a pochi chilometri di distanza. Sono state lunghe ore di apprensione per i familiari e per l’intero paese di Montalto, ma alla fine il caso si è risolto nel migliore dei modi.