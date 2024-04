Accettata la donazione di una parte di terreno dei frati Agostiniani

L’ultimo consiglio comunale di Acquaviva ha approvato due importanti punti all’ordine del giorno. Il più rilevante è senza dubbio l’accettazione della donazione da parte dei frati Agostiniani Scalzi di una porzione di terreno che va dalla Scuola al Palazzetto. "Questo dimostra, per l’ennesima volta, la vicinanza della comunità agostiniana ad Acquaviva, cui siamo grati – afferma il sindaco Sante Infriccioli (foto) - Un ringraziamento particolare al compianto padre Luigi con il quale ci siamo confrontati nel 2023. Un grazie a tutta la comunità Agostiniana che, da quella provinciale al direttorio generale, ha accolto favorevolmente la volontà dei frati di Acquaviva approvando la scelta. Ora toccherà a noi amministratori far rendere al meglio la donazione, utilizzando i terreni per riqualificare l’intera zona per la realizzazione della nuova scuola. Stiamo lavorando e continueremo a farlo per questo importante obiettivo a favore di tutta la collettività". Approvata la scelta di cedere le azioni della partecipata Hydrowatt per reinvestire i soldi nell’acquisto del 100% di una società che fornisce servizi alla CIIP.