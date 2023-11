Addetto alla limatura di oggetti in metallo

Azienda metalmeccanica di Fermo ricerca addetto alla limatura e spazzolatura di oggetti in metallo. Chi si candiderà a ricoprire questo incarico non dovrà avere meno di 25 anni e non più di 50. La proposta di contratto è di un tempo determinato ed orario a tempo pieno. Chi fosse interessato dovrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 453927, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Il centro per l’impiego di riferimento è appunto quello di Fermo che risponde anche ai numeri telefonici 0734212656 - 0734212670. Sempre al centro per l’impiego di Fermo bisognerà rivolgersi se ci si vuole candidare in qualità di operaio nel settore edilemanovale per l’Adria Porfidi di Montegiorgio. La proposta è di un contratto a tempo determinato per 3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed a tempo pieno. Contatti: tel. 3385706128, email: info@adriaporfidimarche.it