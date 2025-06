Addio a Franco Sciocchetti. Ex corrispondente della Samb

All’età di 81 anni è venuto a mancare Franco Sciocchetti, giornalista di San Benedetto che fu corrispondente del ‘Corriere dello Sport-Stadio’ negli anni in cui la Sambenedettese calcio militava in serie B. A portarlo via in pochi giorni è stata una sepsi.

Dagli anni ’90 e fino al termine della sua attività lavorativa era stato general manager dell’azienda Stones di Montelabbate, che si occupa di complementi d’arredo dell’imprenditore pesarese Mauro Mattioli. Un dirigente, ma con la grande passione per calcio. I meno giovani della Riviera delle palme lo ricorderanno per i suoi articoli sul quotidiano sportivo Corriere dello Sport-Stadio fondato a Bologna e poi trasferito a Roma.

A San Benedetto era conosciuto anche per aver fondato un foglio settimanale legato alla Sambenedettese che veniva distribuito gratuitamente ogni domenica sera, durante tutto il campionato. A Pesaro, nel 1994, fondò un altro foglio sportivo ‘Pesaro Express’ anche questo usciva la domenica, distribuito gratuitamente nei locali pubblici, con le notizie della Vis Pesaro e della Scavolini. Sciocchetti era stato anche collaboratore del Messaggero prima e della Gazzetta di Pesaro, poi.

I funerali martedì alle 16 nella chiesa di San Carlo Borromeo a Pesaro.